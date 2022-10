Si chiude la XX edizione di BergamoScienza | l’hanno seguita in più di 324mila

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 ottobre 2022) Bergamo. Si conclude domenica 16 ottobre la XXdel festival di divulgazione scientificacon un bilancio straordinario di presenze: in 324.790 hanno seguito la manifestazione, 74.676 in presenza e 250.114 sul web, dall’Italia e dall’estero. Entusiastici i commenti di adulti e bambini, studenti e insegnanti (del totale, sono stati 38.857 gli utenti delle scuole), appassionati di scienza e semplici curiosi che hanno voluto capire meglio, nei tanti incontri e nei tanti laboratori, la realtà che ci circonda. Nei diciotto giorni della manifestazione, hanno affollato la tensostruttura di Piazzale degli Alpini, divenuta luogo di aggregazione, per ascoltare dal vivo, con rinnovata voglia di condividere conoscenza, le voci di importanti esponenti del mondo della cultura scientifica. “La straordinaria partecipazione di quest’anno a ...