(Di domenica 16 ottobre 2022) Si e' svolta stamattina al Tempio Maggiore ala cerimonia di commemorazione deldele della deportazione nazi - fascista degli ebreini del 16 ottobre 1943. In occasione ...

A ricevere le istituzioni cittadine e regionali la presidente della Comunita' ebraica di, Ruth Dureghello, e la presidente dell'Ucei, Noemi Di Segni. Presenti, tra gli altri, anche l'assessore ...'Il 16 ottobre del 1943 le truppe nazifasciste rastrellarono e deportarono al campo di concentramento di Auschwitz oltre mille tra uomini, donne e bambini che abitavano nel Ghetto di. Una ferita lacerante per la città e per l'intero Paese, una pagina nera della nostra storia che mai potrà essere cancellata'. Così Giuseppe Conte su Fb. "Questo anniversario non ci sfida a un ... Shoah: Roma ricorda il 79/o anniversario del rastrellamento del Ghetto - Italia