Shoah | Meloni chiama la presidente della comunità ebraica | “Sostegno contro l’antisemitismo” La Russa | “Rastrellamento al Ghetto pagina più buia” Conte | “Vigilare su vecchie nostalgie”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Leader FdI telefona allacapitale, Ruth Duregehello : «Furia nazifascista memoria di tutti italiani. Il 16 ottobre 1943 è per l’Italia una giornata tragica,e insanabile».: «Istituzioni e piazze non abbassino guardia su». Venti anni di strappi nella destra post-missina

Agenzia ANSA

Evi e Bonelli: 'tolga la fiamma dal simbolo' 'Giorgiaoggi, ricordando che il 16 ottobre del 1943 ci fu il drammatico rastrellamento al Ghetto di Roma, ha parlato di ' disumana ...Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia. . - foto agenziafotogramma.it - Shoah: Meloni, furia nazifascista memoria di tutti italiani In questa edizione: Shoah, Meloni: Vicinanza e sostegno, Kiev: pronti a liberare le zone occupate, Papa: Fermate la furia della guerra, Taiwan a Xi: no a compromesso sulla sovranità, Iran, incendio ne ...Oggi è l'anniversario del rastrellamento del Ghetto degli ebrei, una pagina buia della storia italiana che ricorda anche Meloni (ma non solo) ...