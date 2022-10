Shoah | La Russa telefona al presidente della comunità ebraica di Milano

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Lunga e cordialeta tra ildel Senato, Ignazio Lae ildi, Walter Meghnagi in occasione dell’anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma. Nel corsota ildel Senato ha rinnovato la sua sincera vicinanza alla”. Lo rende noto l’ufficio stampa deldel Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

