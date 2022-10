Serie A | da Baldanzi a D’Andrea | il segnale che i giovani italiani esistono ancora

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) A poco più di un mese dal via dei Campionati Mondiali 2022 di calcio maschile, seconda rassegna iridata consecutiva senza l’Italia, il movimento calcistico azzurro è alla disperata ricerca ditalenti in grado di elevare nei prossimi anni il livello medio della Nazionale soprattutto in difesa e nel ruolo del centravanti. Qualcheincoraggiante comincia ad intravedersi all’orizzonte in questa prima parte di stagione nella nostraA, con alcuni profili interessanti Under 21 o addirittura Under 19 che si stanno ritagliando un ruolo abbastanza importante in diverse squadre. Pensiamo subito all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che schiera ormai stabilmente nell’undici titolare due emergenti difensori azzurri come Caleb Okoli (21 anni) e Giorgio Scalvini (18), ma anche ad un Empoli che può contare su due talenti ...