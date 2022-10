Senza aver mai faticato | Casini | cosa rivela Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Pier Ferdinandoè il nonno del Parlamento, sebbene non abbia ancora l'età per coccolare i nipotini. Il fatto è che siede su una poltrona del potere politico da quarant'anni e non c'è verso di fargli cambiare mestiere, forse perché non è idoneo, o non ha voglia di svolgerne un altro. Egli è nato democristiano, è cresciuto come tale, e, quando lo scudocrociato è defunto tra le braccia di Mino Martinazzoli, Pier Ferdinando non si è scomposto. Ha semplicemente mutato braccia, finendo tra quelle di Silvio Berlusconi, il quale lo ha accolto amorevolmente. Cosicchéè rimasto legato a doppio filo con il potere, sempre in auge, come si conviene a un carrierista di talento. A me l'uomo non è antipatico, tutt'altro, eppure devo ammettere che il soprannome che gli hanno attribuito, Pierfurbi, è azzeccato in pieno. Invecchiare a Montecitorio è ...