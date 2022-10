Senato | nuova scritta contro La Russa a Roma

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unadi minacceil neo presidente delIgnazio Laè spuntata sull’acquedottono nella zona di via dell’Acquedotto Alessandrino a Tor Pignattara a. La polizia di Tor Pignattara ha segnalato la, tracciata con una bomboletta spray, alla sala operativa e sul posto è dunque intervenuta la Digos che sta svolgendo le indagini. A quanto si apprende, sono stati già presi contatti con il comune per la cancellazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

