(Di domenica 16 ottobre 2022) Suista spopolando un documento firmato dal neo presidente della Camera, Lorenzo, in cui tra le cariche ricoperte indica quella di «presso Verona fiere in aspettativa dal 2009». Scritto con la «n», aldella «m». Un errore ortografico che ha ripetuto due. Il foglio in questione è datato 21 marzo 2018 ed è la sua scheda personale depositata a Montecitorio. Si tratta di un obbligo previsto dal Codice di condotta dei deputati, secondo il quale ogni deputato è obbligato a dichiarare «le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati». CAMERA DEI DEPUTATI / Scheda personale Lorenzo, 21 marzo 2018...

Open

social: "Ha anche tre lauree..." Fontana è entrato alla Camera nel 2018 in seguito alle elezioni politiche del 4 marzo e - come si legge nella sua dichiarazione - in quel periodo era un ...Che fatica mi tocca fare con questa pancia da trasportare! E io che ce'ho doppia Fra poco il cuore mi! Una N che era stata ad ascoltare, disse: Forse vi posso aiutare! Prima provò con la B,... Scoppia l’ironia sui social per la gaffe di Fontana: scrive «inpiegato» (per due volte) al posto di «impiegato» – La foto