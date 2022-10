Savorgnan di Brazzà | l’esploratore italiano che afferrò il cuore dell’Africa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott – Una città africana cela l’identità di un insigne romano. Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo. Sorge sulla riva opposta a quella di Kinshasa, sul bacino del Malebo, e fu già capitale dell’Afrique-équatoriale française – durante l’era coloniale. Il nome viene da chi la fondò nell’anno 1880, il quale è certamente più noto Oltralpe. E non solo perché egli fu esploratore per conto di Napoleone III, quanto per quel gusto masochistico, antinazionale, vivamente sinistrorso, che l’Italia ha di obliare o annacquare l’eccellenza di certi suoi figli. Pietro Paolo nasce nel 1852, nella Roma dello Stato Pontificio. E’ il settimo dei tredici figli del conte Ascaniodi, friulano, e di sua moglie Giacinta, aristocratica romana. Dal padre eredita il gusto per l’esotico e per i viaggi, dalla madre un patrimonio immobiliare che ...