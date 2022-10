Sarri | «Non si può giocare con questo terreno | se rimane così il presidente deve prendere un nuovo allenatore…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 ottobre 2022) . Le parole del tecnico della Lazio Maurizioha parlato in modo duro nel post partita del match pareggiato contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico della Lazio:DI GIOCO – «Il condizionamento è enorme, avevamo preparato delle uscite da dietro e dopo il riscaldamento abbiamo abolito tutto. Oggi era impossibile uscire con palla rasoterra veloce. Non so cosa intende fare il nostroma se ilunallenatore perché io qui non riesco aoppure andremo noi ada un’altra parte. Se sono nervoso sutema? E’ una constatazione. Le mie squadre fanno 700 passaggi palla a terra, su...