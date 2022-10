Salvò un alunno grazie ad una manovra di disotruzione vista in “Grey’s Anatomy” | maestra premiata

... il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'. Se per l'erogazione del servizio è ...185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289); Legge ...