Agenzia askanews

Anche oggi Matteoè stato in contatto con gli alleati. Lo riferiscono fonti del Carroccio, sottolineando che "la Lega guarda con estremo ottimismo all'annunciato incontro di domani tra Giorgia Meloni e Silvio ...7 ore fa Melonipresidente Comunità Ebraica Roma: vicinanza e sostegno Giorgia Meloni e la ... 8 ore fa: "Mai sottovalutare o tollerare antisemitismo" 'Il rastrellamento del ghetto di Roma ... Salvini sente alleati: ottimista su chiarimento Meloni-Berlusconi Roma, 16 ott. (askanews) - Anche oggi Matteo Salvini è stato in contatto con gli alleati. Lo riferiscono fonti del Carroccio, sottolineando che ...«La vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa». Così la leader di FdI ricorda il rastrellamento ...