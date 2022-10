Rugby femminile | Andrea Di Giandomenico | “Siamo dispiaciuti per il risultato finale”

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’Italia cede per 12-22 al Canada nel secondo match della Coppa del Mondo di: nella Pool B le nordamericane vanno a quota 10 in classifica, mentre le azzurre restano a quota 5 e vengono agganciate dagli USA. A fine incontro al sito federale hanno parlato il tecnico ed il capitano dell’Italia. CosìDi, allenatore azzurro: “per il. Avevamo lavorato per avere un’altra prestazione di qualità. Abbiamo avuto un’ottima partenza e un buon. Nei momenti chiave della partita e nella parte centrale non abbiamo gestito il possesso nel migliore dei modi: sia in difesa che in attacco, dove ci è mancata lucidità e precisione nei 22 metri finali. Vogliamo arrivare a competere ...

L' Italia non riesce nell'impresa e cade sotto i colpi del Canada , nella sfida valida per la seconda giornata dei Mondiali di2022 in Nuova Zelanda . Avvio scoppiettante delle Azzurre, che però poi subiscono il ritorno delle avversarie, le quali vincono con merito e con un risultato ampio: il tabellone recita ...Auckland (Nuova Zelanda) " Termina con il risultato di 22 - 12 per il Canada il secondo incontro della Nazionale Italiananel Girone B dellaWorld Cup. Match aperto dalla meta di Vittoria Ostuni - Minuzzi con la squadra guidata da Rouet che ha ribaltato il risultato consolidando nel corso della partita il ...Come vedere in tv Italia-Giappone, sfida dei gironi dei Mondiali femminili 2022 di rugby: data, canale, orario e diretta streaming ...Un Canada più fisico davanti e decisamente cinico nelle fasi cruciali della gara fa suoi il match ed il passaggio ai quarti di Finale del Mondiale di rugby femminile battendo una buona Italia per 12 a ...