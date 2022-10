(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unatra vicini di casa è sfociata in aggressione ieri mattina in via della Farnesina ala discussione, per futili motivi, un 56enne ha colpito ildi 37 anni, al volto e alla testa, con una. Quest’ultimo ha riportato ferite per 30 giorni di prognosi. Il 56enne è statoper lesioni aggravate e denunciato per porto abusivo della. L'articolo proviene da Italia Sera.

Roma, durante lite ferisce vicino con una scure: arrestato SUBIACO (attualità) - Sul luogo dell'incidente è giunto il 118, una squadra di terra del Soccorso Alpino ilmamilio.it Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ...(AGR) Non conosce sosta l'impegno della Polizia di Stato nell'attività di prevenzione e repressione di quei reati che, data la loro pervasività, hanno un significativo impatto sulla percezione della s ...