Retroscena Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi | Belen a conoscenza del flirt? I rapporti oggi

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Spuntano nuoviin merito al presuntotraDe, attuale concorrente del GF Vip. A lanciare lo scoop per primo era stato Alessandro Rosica, meglio noto su Instagram come Investigatore Social. Adesso l’indiscrezione l’ha ribadita anche tra le pagine del settimanale Mio.De:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.