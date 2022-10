Regalano abbracci | carezze e calore | ecco chi sono i donatori di coccole

Leggi su dilei

(Di domenica 16 ottobre 2022) Se gli, lee lefossero vendute al chilo ne siamo certi, costituirebbero una merce da un valore inestimabile. Perché contano tanto, anzi tantissimo. E questo è vero per gli adulti, ma soprattutto per i bambini appena nati e ricoverati nei reparti ospedalieri. E devono saperlo bene tutte quelle persone che hanno scelto di regalare, per rassicurare, coccolare e riscaldare, per fare stare bene i neonati. Negli Stati Unitichiamati i cuddle carers, da noidie come il nome stesso suggerisce si tratta di persone che impiegano parte del loro tempo a tenere in braccio, cullare e accarezzare i bambini. Un vero e proprio atto d’amore e gentilezza che si verifica all’interno ...