Red carpet terza serata Festa del Cinema a Roma

(Di domenica 16 ottobre 2022) Life&People.itdi look alladeldi: il tappeto rosso dell’Auditorium Parco della Musica vede presente il cast di Rapiniamo il Duce, con le elegantissime Isabella Ferrari e Matilda De Angelis le più eleganti. Matilda De Angelis dress Armani gioielli Tiffany Fiocchi grafici sull’abito Armani raffinatissimo. Voto: 8 Isabella Ferrari dress Armani gioielli Bulgari Isabella Ferrari, impeccabile in un abito Armani da sogno. Voto: 8 Patrizia Iorio Elegante, sensuale, affascinante. VOTO 7 Pietro Castellitto dress Dior Fascino ed eleganza, Dior sempre una certezza. VOTO 7 Marco Giallini dress Pignatelli L’eleganza Pignatelli è sempre una certezza, forse indosso a Marco l’abito non rende assai… VOTO 5 Maccio Capatonda Versace e Sartoria Il Costume Outfit circense ...

Pronti a entrare tutte le settimane nella macchina del tempo dello stile In questo viaggio à la page analizziamo i look delle celebrità che suidegli ultimi sette giorni ci hanno colpito di più mettendoli a confronto con le mise sfoggiate agli eventi agli inizi della loro carriera. Il senso Comprendere quanta chilometri di strada -...A raccontare la sua storia personale arriva adesso un docufilm, Mahmood, prodotto da, società del gruppo ILBE, in sala eccezionalmente dal 17 al 19 ottobre, distribuito da Nexo Digital, e ... Day 4 | Red Carpet – Fondazione Cinema per Roma La giovane attrice massese è nel cast del film "Il colibrì" di Francesca Archibugi che ha aperto la rassegna "Un'emozione fortissima, sono orgogliosa di far parte di questa opera straordinaria con att ...