Real Madrid-Barcellona | DIRETTA LIVE 2-0 | Valverde raddoppia

Leggi su 11contro11

(Di domenica 16 ottobre 2022) Benvenuti allatestuale di, valida per la 9ª giornata della Liga. La gara sarà trasmessa in esclusiva in Italia da DAZN, con calcio d’inizio alle 16:15. Ilsi trova al secondo posto della Liga a pari punti (22) proprio col, che precede i blancos in classifica per la miglior differenza reti complessiva. I castigliani sono ancora imbattuti in campionato, avendo vinto le gare contro l’Almería, il Celta Vigo, l’Espanyol, ilBetis, il Maiorca, l’Atléticoe il Getafe e subendo solo una mezza battuta d’arresto contro l’Osasuna (1-1) 2 giornate fa. In Champions, il cammino dei Campioni in carica è imperioso, con le vittorie su Celtic (0-2), RB Lipsia ...