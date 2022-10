Real Madrid Barcellona | c’è aria di Clasico | Xavi per dimenticare la Champions

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Oggi alle ore 16.15 scenderà in campo ildella Liga tra, per i blaugrana è l’occasione perlaLeague Oggi alle ore 16.15 scenderà in campo ildella Liga tra, per i blaugrana è l’occasione perlaLeague. La squadra dideve assolutamente ritrovarsi dopo la doppia sfida contro i nerazzurri che ha di fatto perdere le speranze qualificazione in Europa. Non una partita come le altre, ma LA PARTITA. In Spagna la data delè cerchiata di rosso sul calendario e oggi al Bernabeu sarà la resa dei conti. Benzema o Lewandowski? Questa è l’altra ...