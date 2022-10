Razzismo contro Paola Egonu | la telefonata di Draghi

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ha fatto il giro dei social lo sfogo di, campionessa della pallavolo femminile italiana, in lacrime per ilnei suoi confronti presente fra molti connazionali. Il premier Mariole ha espresso solidarietà e vicinanza. Maora vuole lasciare l’Italvolley. “Piena solidarietà alla campionessa di volleydal Presidentenelladi questa mattina. L’atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale“. Il presidente del Consiglio Mario, come si legge sull’account twitter di Palazzo Chigi, ha telefonato a, stella della Nazionale di ...

The Council of Europe

... ndr) non ci sarà: la pallavolo propone integrazione piena, altro che'. L'allenatore ... ha spiegato l'azzurra, arrabbiata con chi l'ha accusata dopo la sconfitta in semifinaleil ...Una campionessa del volley che ha lanciato un messaggio forte al mondo dello sport: basta! ...il Brasile, tanto per rimanere in tema. Subi' di tutto. Anche per il fatto di essere di ... La Commissione contro il razzismo chiede alla Francia progressi in ambito di controlli di identità da parte della polizia e diritti delle minoranze Una telefonata affettuosa per manifestare totale vicinanza a Paola Egonu. Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò - apprende l'Ansa -, ha chiamato la campionessa azzurra per testimoniarle l'appoggio d ...Mario Draghi telefona a Paola Egonu dopo l’episodio di razzismo denunciato dalla giocatrice al termine della gara per il bronzo Mondiale vinta contro gli USA “Piena solidarietà alla campionessa di vol ...