Rastrellamento del Ghetto | Giorgia Meloni | “Furia nazifascista memoria di tutti gli italiani”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Alle 5.15 del mattino del 16 ottobre 1943, le SS invadevano le strade del Portico d’Ottavia, a Roma, e rastrellavano 1024 persone, di cui 200 bambini. Due giorni dopo, diciotto vagoni piombati partivano dalla stazione Tiburtina in direzione del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, dove arriveranno il 24 ottobre. Delle oltre mille persone partite, ne torneranno nella Capitale solo sedici, quindici uomini e una donna (Settimia Spizzichino). Nessuna traccia dei 200 bambini. Questo è il bilancio di quello che è passato alla storia come il “sabato nero” deldi Roma, una ferita che brucia ancora dopo 79 anni, tremendamente. Una terribile pagina della storia, l’esempio lampante dei mali arrecati al mondo intero dal nazifascismo. E, oggi, che in Italia l’ambiguità in questo senso ha raggiunto i suoi massimi livelli (vedi l’elezione alla presidenza del ...