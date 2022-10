Pronostico Sampdoria vs Roma Italy Serie A 17-10-22

La Gazzetta dello Sport

Per i bookie risulta favorita la Roma, ma potrebbe anche essere una partita da Over. ... COMPARA I BONUS SU- ROMA BOOKMAKER IMPORTO LINK SITO fino a 100 VERIFICA fino a 100 ......davanti Il Bologna di Thiago Motta arriva invece da un pareggio senza guizzi contro la, ... Diretta Bologna Juventus Primavera/ Streaming video tv: Hasa sfida Bagnolini!E QUOTE ... Pronostici calcio, Sampdoria-Roma: Stankovic trova Mou alla prima in casa