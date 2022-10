PROFETA TRICOLORE! Elia Viviani si conferma campione del mondo dell’Eliminazione | quarti oro per l’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022)si ètodelnell’Eliminazione. Il velocista italiano ha dominato in lungo e in largo la prova che ha chiuso i Mondiali 2022 di ciclismo su pista al Velodromo di Saint-Quentin-En-Yvelines. Il veneto ha difeso il titolo che aveva conquistato dodici mesi fa a Roubaix, curiosamente sempre in Francia, e indosserà la maglia iridata per un altro anno. Il 33enne, che ieri non era riuscito a salire sul podio nel suo Omnium, ha regalato alil quarto oro in questa rassegna iridata, che assicura il secondo posto nel medagliere alle spalle dell’Olanda. IlOlimpico di Rio 2016 nell’Omnium, nonché bronzo a Tokyo 2020, è stato impeccabile. Dopo un paio di brividi provati nelle battute iniziali a causa di un paio di cadute degli ...