Primavera | Torino-Napoli 1-1 | gli azzurrini non escono dalla zona retrocessione

(Di domenica 16 ottobre 2022) Si è da poco conclusa la sfida di Serie Atraallo stadio Silvio Piola di Vercelli. Glidi Frustalupi erano chiamati a vincere per allontanare i fantasmi della. Il risultato non sorride però alla formazione partenopea che si è dovuta accontentare di un pareggio per 1-1 dopo essere stati in svantaggio. La squadra torinese ha sbloccato il match al 73? con Dell’Aquila che ha infilato Boffelli di sinistro portando il Toro in vantaggio. Iltrova il pareggio con Acampa dopo una punizione battuta da Iaccarinotrequarti. Duello aereo in area di rigore e proprio il calciatore azzurro è il primo ad avventarsi sul pallone trovando la rete dell’1-1, pareggio che è poi durato fino alla fine ...

Non è un caso se ha giocato ile non Ceide queste partite 'gasperiniane' contro Atalanta e. Significa che Dionisi lo stima. Perché queste, si sa, non sono gare per tutti. Quindi sì, ...Ilnaviga ai margini della zona playoff, infatti ha 13 punti che sono frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle precedenti sette giornate del campionato, ...Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per la pubblicità e alcuni servizi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o clic ...SECONDO TEMPO 45' Non è stato segnalato il recupero. Arrivano adesso, sono quattro. 43' Il Napoli cambia ancora: fuori Acampa, dentro Giannini e fuori Marranzino per De Pasquale.