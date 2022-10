Premio Andrea Parodi | vincono i Ual-la

Leggi su lopinionista

(Di domenica 16 ottobre 2022) CAGLIARI – È il duo Ual-la, da Barcellona, a vincere la 15a edizione del “”, il prestigioso contest di world music che si è svolto dal 13 al 15 ottobre all’Auditorium del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari. A loro va anche ildella critica, nonché quello per la migliore interpretazione di un brano die la menzione dei giovani. L’edizione di quest’anno guarda molto all’estero. L’olandese Raquel Kurpershoek si aggiudica infatti ildella giuria internazionale, ilBianca d’Aponte International e la menzione per la migliore musica, mentre alle catalane Escarteen Sisters vanno le menzioni per interpretazione e arrangiamento. Ai sardi Balentia quella per il miglior testo. Erano ...