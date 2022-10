Pioli | “Unica squadra imbattuta in trasferta? Ecco cosa ho detto alla squadra”

1 Il Milan vince a Verona e si prende un primato : con le sconfitte di Manchester City (a Liverpool) e Barcellona (a Madrid) , i rossoneri disono l'squadra imbattuta in trasferta nel 2022 nei principali campionati europei (escluse le neopromosse).I primi commenti sono per le scelte di. Molti tifosi non sono teneri con l'allenatore, come ... "Dopo venti minuticosa che ha rimediato è un giallo". Ma nel finale la risolve Tonali : "Vai, ...La giornata di oggi regala un altro primato alla squadra rossonera: la squadra di Pioli ora è l'unica imbattuta in trasferta nel 2022 ...Intervenuto a MilanTv, Stefano Pioli ha commentato il successo contro l'Hellas Verona: "Sapevamo che avrebbero ripercorso le posizioni della passata stagione, perché hanno cambiato ...