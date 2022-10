Pioli conferma gli 11 che hanno sfidato il Chelsea | ecco la formazione col Verona

(Di domenica 16 ottobre 2022) Questa sera alle 20.45 il Milan sfiderà ilper la decima giornata di Serie A. Stefanopare orientato are in blocco la squadra che ...

Milan News

Questa sera alle 20.45 il Milan sfiderà il Verona per la decima giornata di Serie A. Stefanopare orientato a confermare in blocco la squadra che ...... alle sue spalle va verso laVerdi, con lui giocherà Hrustic. Possibili alternative, più ... Diretta/ Salernitana Verona (risultato finale 2 - 1): la decide Dia! LE SCELTE DIStefano... Verona-Milan: Pioli verso la conferma dell'undici anti-Chelsea Nella giornata di ieri Mister Pioli ha fatto le ultime prove di formazione in vista della gara di questa sera contro l'Hellas. L'allenatore rossonero punta ancora su Tatarusanu.Iscrizione avvenuta con successo. I DUE BALLOTTAGGI - Davanti al confermato Tatarusanu agirà il quartetto formato da Kalulu, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez, mentre in mezzo al campo Bennacer e Tonali ...