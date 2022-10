Piacenza-Trento in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Superlega 2022 2023 volley

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tutto pronto per Gas Sales Bluenergy-Itas Trentino, partita valevole per la terza giornata della regular season didimaschile. I biancorossi di Lorenzo Bernardi, reduci dalla sconfitta a Modena, hanno conquistato fin qui un solo punto nella prima contro Verona e vogliono la prima vittoria per risalire in classifica. Sarà però tutt’altro che semplice contro. La formazione di Angelo Lorenzetti, infatti, va a caccia di riscatto davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta a sorpresa sul campo di Verona. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 16 ottobre al Pala Banca di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

...30 seppur al tie break, due delle candidate al titolo come, ma la Sir Safety Susa Perugia ha superato l'esame a pieni voti. Non che sia stato tutto facile, come potrebbe far pensare, ...La Sir Safety Susa Pg parte con Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Russo e Solè centrali, Leon e Semeniuk schiacciatori e Colaci nel ruolo di libero. Primo set combattuto punto su punto da entramb ...Tre vittorie su tre partite. In Superlega la SIR SUSA Perugia viaggia a pieno ritmo e si attesta sola in vetta alla classifica. Prova senza sbavature per gli uomini di Anastasi che al palabarton nell' ...