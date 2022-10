Peugeot 408 | il crossover - suv sportivo e tecnologico punta a Parigi

(Di domenica 16 ottobre 2022) di Giuseppe Tassi Fuori dal coro , ma con grande stile. Sarà lanciata domani in grande stile al Salone die commercializzata dal 2023. Ma già l'anteprima a Monza ha messo in vetrina le qualità ...

Ma già l'anteprima a Monza ha messo in vetrina le qualità della nuova, un vero e proprio anello mancante nella pur ricca gamma del Leone. Nuova e fuori dalle righe, l'ultima nata di ...La piattaforma elettrica è quella già in uso pere - 208 e Opel Mokka, ma il motore che arriva a 150 CV di potenzaUna crossover - coupé definita come 'inaspettata', basata sulla ...Peugeot al Salone di Parigi 2022 presenta in pubblico due modelli più di altri importanti per la grande serie: l'evoluzione elettrica di 208 e la 408 ...Peugeot sarà presente al prossimo Salone dell'Automobile di Parigi con tre anteprime di esclusiva mondiale ecco quali sono ...