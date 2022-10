Pd | Orlando | ' opposizione parta da lotta a disuguaglianze | così si sconfigge destra'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Il tema centrale è che Europa ci sarà dopo un rafforzamento significativo di unache non si mette fuori gioco, ma che sta sempre sul limite. Non è unadi folklore e di nostalgia, è unache ha un disegno diverso dal nostro. Per noi molto pericoloso. Che dobbiamore intestandoci soprattutto il tema dellaalle diseguaglianze sociali. Noi oggi dobbiamo ricostruire l'a partire da questo".il ministro del Lavoro, esponente del Pd, Andreaa Mezz'ora in Più su Rai3. "Serve una risposta al costo dell'energia a livello europeo ma serve anche una risposta al rischio della crisi sociale. Quindi salario minimo, taglio del cuneo fiscale, rivedere dopo la sentenza della Corte ...

Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea, ospite di "Mezz'ora in più", su Raitre. "Mi aspetto una torsione conservatrice su molti temi che riguardano i diritti, lo abbiamo visto sull'aborto ...Così Andreaa In Mezz'ora in Più.ROMA (ITALPRESS) – “Credo che sbagli chi parla di evoluzione moderata della Meloni. La scelta dei presidenti delle due Camere non è ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Maggioranza divisa Io non ci farei troppo affidamento, ci sono tensioni e resteranno ma noi non possiamo pensare a un'opposizione che si affida alla tattica, ...