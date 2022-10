Paolo Bonolis | quello che è successo a sua figlia farà sempre male

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 16 ottobre 2022)presenta il suo ultimo libro, Notte fonda, ne parla al Corriere della Sera e non si tira indietro dinanzi a domande più personali. Racconta di Sonia Bruganelli, dei loro figli, in particolare di Silvia, la loro primogenita, dae peril dolore più forte. Non passa e non passerà mai, la rabbia dinon va via e la confessa quando parla di Dio e delle preghiere, quando confida piccole rabbie che uno conserva. Oggi sono rabbie più piccole ma quando è nata Silvia la vita die Sonia Bruganelli è stata sconvolta. Lui ha reagito in modo più saggio e maturo, lei si è rinchiusa nel suo dolore, incapace non solo di reagire ma di accettare la malattia della sua bambina. E’ quando arriva la domanda sulle ...