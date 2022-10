Paola Egonu lascia l’Italvolley per colpa del razzismo | «Stanca di rappresentare persone del genere»

(Di domenica 16 ottobre 2022)perdel. Ancora non è chiaro se si tratterà di una pausa di riflessione o di un addio, ma di fatto, lava via. Ieri, al termine della finale per il terzo e quarto posto vinta dall’Italia contro gli Usa ai Mondiali di volley femminile,si è avvicinata al suo procuratore, Marco Reguzzoni e si è sfogata. Le sue parole sono state catturate in un video che è diventato subito virale. Sono queste: «Non puoi capire, non puoi capire. Sono. Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale». Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono ...

La Nazionale italiana di pallavolo femminile, uno dei più importanti movimenti in 'rosa' del nostro Paese, esono un patrimonio dello sport italiano e per questo bisognerà fare di tutto per difenderli. Certo, si devono aiutare da soli e talvolta, riescono a infilarsi in vicoli ciechi da cui è ...In azzurro hai un Paese addosso e, nell'ultimo chiacchierato Mondiale di pallavolo, si è caricata il nostro sulle braccia lunghe per 275 volte, tante quanti sono i punti che ha realizzato. L'Italia è bronzo ma esplode il caso Paola Egonu: "Sono ferita, prendo una pausa. Ma non è un addio" Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori dall'Emilia Romagna e dalle Marche in tempo reale.Questo mio passo indietro è anche per farvi riflettere, a volte alcune ragazze non resistono, non tutte continuano a pedalare e io dico: me ne vado“ Le viene chiesto quanto perde l’Italia senza di lei ...