Paola Di Benedetto | addio a Rkomi | nuovo flirt? Lui è un amato sportivo | il clamoroso gossip

(Di domenica 16 ottobre 2022)Diavrebbe ormai archiviato la breve storia con. L’ex vincitrice del GF Vip sarebbe già tornata a sorridere con un altro uomo? In queste ore si parla di una nuova presunta frequentazione tra la Die un amatissimo e celebre, ovvero Matteo Berrettini.Die Matteo Berrettini stanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sicilia Fan

Diinnamoratissima di Matteo Berrettini: lo scoopDi, dopo la fine della relazione con Rkomi, ha deciso di rimettersi in gioco con Matteo Berrettini . I due sono ...Secondo alcune indiscrezioni, tra la conduttrice e il tennista sarebbe in corso un ... Paola Di Benedetto, biografia, carriera, curiosità e vita privata Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nuovo flirt per Paola Di Benedetto La speaker di Rtl 102.5, archiviata la storia con Rkomi, si sarebbe gettata nello sport: il prescelto è Matteo Berrettini, il campione di tennis. Dalle indiscrezion ...