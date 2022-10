Pantaloni a vita alta o vita bassa? Ecco come capire quale ti dona

in tela , anch'essi classici, a gamba dritta e con lamedia: due capi, firmati Tomorrow Denim , che di per sé si potrebbero indossare anche da soli, mixati ad altri must del momento ...In tal caso, per il segreto per snellire il puntoe i fianchi è quello di evitare ibassa. È consigliabile, invece, optare per quelli aalta, che sostengono la pancia e il ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...La stagione calda è finita e bisogna rifare il guardaroba: ecco alcune utili idee rubate alle influencer più seguite per un autunno alla moda ...