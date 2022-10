Pallanuoto | Euro Cup 2022-2023 | saranno quattro le italiane nel 2° turno preliminare

(Di domenica 16 ottobre 2022) Oggi si chiudono i gironi del 1°dell’Cupdimaschile:le squadreimpegnate nel 2°, in programma dal 27 al 30 ottobre. In questa prima fase, infatti, avanzano le prime 4 classificate di ciascuno deigironi, che si uniscono alle squadre classificatesi al terzo ed al quarto posto di ciascuno deigironi del 2°della Champions League. Nel Gruppo B, giocato in casa a Siracusa, l’Ortigia, chiude a punteggio pieno e centra il primo posto, mentre nel Girone D di Barcellona la ...

triestecafe.it

... con la vittoria del girone di qualificazione sia in Coppa Italia sia inCup: "La stagione è ... IT Articoli CorrelatiI ragazzi di Bettini hanno dimostrato forza e rabbia dopo la sconfitta per mano della Stella ... Pallanuoto, A1 maschile: Euro Cup, Trieste batte anche il Vasutas. SECONDO POSTO NEL GIRONE!! Palermo si candida ad ospitare alcune partite per Euro 2032 al Renzo Barbera. Partito l'iter. Ma in città lo sport muore quotidianamente.Bene le italiane che avanza in quattro e solo Savona che "retrocede" in Euro Cup. Termina il secondo turno di Champions league. A Spalato la RN Savona finisce con una sconfitta contro gli ungheresi de ...