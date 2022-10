Pallamano | qualificazioni Europei 2024 | l’Italia ci prova | ma non basta contro la Francia 29-40 il punteggio finale

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022)regala emozioni davanti al proprio pubblicola, che però è decisamente superiore per tutto l’arco dell’inodierno. Gli azzurri hanno dovuto arrendersi al Pala Giovanni Paolo II di Pescarai campioni olimpici, abili a primeggiare per 29 a 40 nella seconda partita del delleagli(Gruppo 8). Seconda sconfitta consecutiva per il Bel Paese che negli scorsi giorni aveva ceduto anchela Polonia. La nostra squadra ha tenuto testa ai rivali solamente nei minuti iniziali. La musica è presto cambiata con un deciso assalto da parte di Dika Mem e Timothey N’Guessan, tutti detentori dell’ultima Champions League con il Barcellona. Alla temibile coppia citata si è unito anche ...