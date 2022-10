Pagelle Verona-Milan 1-2 | Tonali super | ma Pioli la vince con i cambi

Commenta per primo Hellas- Milan 1 - 2 Montipò 6,5: salva su più tentativi pericolosi dei rossoneri. Sempre attento, può poco sui gol subiti. Hien 5,5: non convince appieno, soprattutto nelle chiusure difensive quando ...Vittoria in trasferta per il Milan che batte il2 - 1 con il gol decisivo di Sandro Tonali, realizzato all'81'. I migliori e i peggiori del match nelledi Federico ...Montipò attento, Günter a proprio agio nel suo ruolo “originario”. Steccano invece Veloso e Hrustic Un Verona da battaglia e anche un pelo sfortunato cade in casa contro il Milan ma esce comunque a te ...Il Milan espugna il Bentegodi con Tonali decisivo: muro Thiaw all'esordio, Theo una certezza. Nel Verona male Veloso e Hrustic, Montipò ci prova.