Non solo calcio | anche gli sport “minori” meritano il palcoscenico

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non c’è forse una passione più grande, una passione che riesce ad accomunare così tante persone al mondo come quella dello. Svolgere un’attività fisica nonper piacere personale ma soprattutto mettendosi a confronto con altri, gareggiando in maniera professionale, ha origini antichissime. Senza arrivare ai tempi dell’antica Roma e ai suoi leggendari Giochi o a quelli dell’antica Grecia con le sue prime Olimpiadi, tutti ricordano la celeberrima frase di Pierre de Coubertin: “La cosa importante nei Giochi Olimpici non è vincere ma partecipare”. Chissà se il fondatore delle moderne Olimpiadi, colui che riuscì a darne vita ad Atene nel 1896, avrebbe mai immaginato che quello spirito che spinge a gareggiare in una disciplina o, qualunque essa sia, avrebbe contraddistinto la nostra epoca. Ovviamente, gli ...

Il Sole 24 ORE

C'è due senza tre. Il Futsal Pescara di Despotovicva oltre il 2 - 2 contro l'imbattuto Came Dosson nel posticipo che chiude la terza giornata di ...un pari alla per il Pescara, dopo la Feldi, ...Il franceseha trovato il gol ma ha assicurato l'assist per il gol vittoria di Neymar . TATTICA Se in rete il Psg ci vaallo scadere del primo tempo, in campo vi scende con il piglio ... Non solo suv, con la Serie 3 Bmw rilancia la wagon Una frase infelice contenuta in una delle storie di Chiara Ferragni riaccende il dibattito sulla sovraesposizione dei figli tramite i social ...Il difensore dell'Inter racconta come sono usciti dalla crisi. Con un confronto all'interno del gruppo: «Facendo mea culpa era necessario uscire da quel momento. Siamo rimasti uniti» ...