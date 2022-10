Napoli-Bologna | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 ottobre 2022) Alle ore 18:00 va in scena, match valido per la decima giornata diA. Allo Stadio Maradona scende in campo la squadra italiana più in forma del momento, contro un’altra – quella rossoblù – alla ricerca di punti utili per risalire in classifica. I padroni di casa hanno impressionato tutti in questo avvio di stagione e occupano momentaneamente il secondo posto dietro una sorprendente Atalanta. Gli uomini di Spalletti, tuttavia, con una vittoria si porterebbero a quota 26 punti, andandosi a riprendere il primato solitario e tenendo la Dea a due punti di distanza. Discorso totalmente opposto per la squadra di Thiago Motta, che con 7 punti naviga in diciassettesima posizione, in compagnia del Lecce. I felsinei, pur avendo già cambiato allenatore, non stanno convincendo nelle prestazioni e anche i risultati non si stanno ...