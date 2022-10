Napoli Bologna LIVE 0-0 | inizia la sfida del Maradona

(Di domenica 16 ottobre 2022) Allo stadio, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Si– Partita la. Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti(4-2-3-1): Skorupski; Posch, ...

Commenta per primo Piotr Zielinski , centrocampista del, ha parlato a Dazn prima della gara contro il: 'L'anno scorso non sono stato al mio livello per un periodo, quest'anno sono contento delle prestazioni che io e la squadra stiamo ...Commenta per primo Il ds delCristiano Giuntoli ha parlato a Dazn prima della gara contro il: 'Ogni partita dopo la Champions è difficile, dobbiamo recuperare energie e organizzare idee. Ilnon è nel ...Questo pomeriggio il Napoli sfiderà il Bologna per la decima giornata di campionato, stadio "Maradona", fischio d'inizio ore 18,00.17.45 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "Ogni partita dopo la Champions è sempre complicata, bisogna riorga ...