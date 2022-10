Napoli - Bologna | le pagelle | Kvara incanta anche oggi | 7 | 5 Meret stecca | 5

Ilsupera 3 - 2 un coriaceoal termine di una partita combattuta ed emozionante allo stadio Maradona. Gli azzurri restano in testa alla classifica della Serie A dopo 10 giornate a +2 sull'...Sembra tutto tranquillo, poi arriva la sassata di Barrow da fuori area e lui la valuta male, accartocciandosi nel tuffo. Anche un'uscita sbagliata alla fine, giornata da dimenticare. Non perderti le ...Matteo Politano ha esultato sui social per la vittoria del Napoli contro il Bologna. L'attaccante azzurro ha postato la foto dei festeggiamenti dopo il momentaneo 1-1 di Juan Jesus, scrivendo: "10 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...