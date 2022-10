Napoli-Bologna 3-2 | tris azzurro e primo posto solitario

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 3-2 nel match valido per la decima giornata della Serie A 2022-2023 e continua la corsa solitaria alin classifica. La squadra allenata da Spalletti sale a 26 punti e conserva 2 lunghezze di vantaggio sull’Atalanta. Ilrimane fermo a 7. LA PARTITA – Ilsi affida agli strappi di Kvaratskhelia per cercare di sfondare. Il georgiano accelera sulla fascia sinistra e al 20’ regala a Raspadori la prima vera chance della partita: diagonale impreciso. Al 23? Kvaratskhelia si mette in proprio, percussione e tiro: Skorupski è attento. La pressione delaumenta, Kvaratskhelia continua ad ispirare. Al 27’ assist per Politano, che spreca la migliore chance sparando alle stelle. Il monologo partenopeo si ...

19.52 Posticipo Serie A,3 - 2 Partenopei di nuovo in testa. Gara sostanziosa, felsinei per niente rinunciatari. Raspadori e Kvaratskhelia accendono le polveri, Mario Rui centra il palo, Politano spreca da ..., la diretta: 3 - 2 69' - GOL: 3 - 2.ancora in vantaggio. Gol di Osimhen su bellissimo assist di Kvaratskhelia. 52' - GOL DEL: 2 - 2. Pareggio immediato del ...Napoli - Bologna highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I partenopei si confermano in vetta alla classifica ...Osimhen torna al gol in Serie A, il Napoli continua a vincere. Thiago Motta ancora a secco, col Lecce non può sbagliare ...