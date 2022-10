Napoli-Bologna 3-2 | Osimhen | “Vittoria importante | bello segnare al Maradona”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Victor, attaccante del, ha parlato a margine dellaper 3-2 contro il, nel match valido per la decima giornata di Serie A 2022/2023: “Abbiamo affrontato una buona squadra, ma la squadra ha mostrato grande spirito. Avevamo bisogno di questo successo“. Autore del golha aggiunto a Dazn: “in questo stadio è fondamentale, c’è un’atmosfera fantastica. Dobbiamo continuare su questa strada“. Il nigeriano ha poi parlato dei singoli: “Spalletti ci ha dato la carica per conquistare i tre punti. A Raspadori voglio bene. E’ un grande giocatore ed abbiamo un bel rapporto. Kvaratskhelia è un top player, ma non abbiamo ancora visto tutte le sue qualità. Sono molto felice per lui“. SportFace.

- Ilbatte 3 - 2 ilin rimonta, mantiene il primo posto in classifica e ritrova i gol in campionato di Osimhen . Luciano Spalletti , tecnico degli azzurri, ha solo parole d'elogio per i suoi:...3 - 2 (primo tempo 1 - 1) Marcatori: 41' p.t. Zirkzee (B), 45' p.t. Juan Jesus (N), 4' s.t. Lozano (N), 6' s.t. Barrow (B), 25' s.t. Osimhen (N). Assist: 41' p.t. Cambiaso (B), 25' s.Il Napoli controlla il gioco, pressa alto e crea superiorità numerica sulla destra accentrando Di Lorenzo in fase di possesso palla. Il Bologna però non si disunisce e anzi trova il modo di rendersi ...