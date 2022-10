Multe ai no vax verso la cancellazione? Bassetti | ' Ormai non hanno più senso'

'Cerberus e Chiron sfuggono agli anticorpi'ai no, Bassetti: 'Ormai non hanno più senso' 'Leai noavevano un senso nel 2021, oggi credo che non ce l'abbiano più. Dunque, nel 2022,...ai noSarebbero un milione circa lein arrivo ai notramite le cartelle esattoriali che l'Agenzia delle Entrate invierà entro il 30 novembre. Tuttavia, secondo quanto riporta il ...Le multe per i no vax, che nonostante l'obbligo non si erano vaccinati contro il Covid, potrebbero presto essere estinte. Il futuro governo, infatti, sarebbe intenzionato a stralciare tutte ...E' resa dei conti tra Stato e no vax. Pronte le multe per quasi due milioni di italiani che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. Cento euro la sanzione prevista."Sono 5, intant ...