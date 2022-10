Pianeta Milan

Sintesi- Milan 1 - 11 Inizia il match 3 Tiro Giroud ......00 Rubrica: Campionato Italiano Rally Due Valli (replica) daTelecronaca: Lorenzo ... A seguire ladi Filippo Grassia. Alle 20.45 il fischio d'inizio di Atalanta - Sassuolo (Massimo ... Moviola Verona-Milan 1-1: finisce un primo tempo molto intenso | LIVE NEWS Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Verona e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Verona Milan L’episodio chiave della moviola del match tra Verona e Milan, valido per la 10ª giornata della ...