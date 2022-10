MOVIOLA – Real Madrid-Barcellona | Carvajal aggancia Lewandowski | era rigore

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Un episodio dache farà discutere. Si infiamma il finale del Clasico tra. Al 74?è riuscito a penetrare in area ma è caduto dopo un contatto con. L’attaccante polacco ha alzato le braccia per protestare, l’arbitro Sanchez ha fatto cenno all’ex Bayern di rialzarsi. Anche il var non è intervenuto, ma probabilmente solo per una questione di protocollo: non c’è chiaro ed evidente errore, si tratta della classica situazione in cui si lascia tutto al giudizio del direttore di gara in diretta. Ma riguardando il replay, il contatto dac’è ed è netto. Poteva cambiare tutto, l’arbitro però grazia. SportFace.