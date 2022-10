(Di domenica 16 ottobre 2022)arbitraledelvalido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Colombo.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Lazio News 24

Sintesi- Udinese 0 - 0Fischio d'inizio ...- Sturm Graz, Stegemann terzo arbitro tedesco che fa arrabbiare le italiane. Sarà una coincidenza ma Stegemann è il terzo arbitro tedesco che ha danneggiato squadre italiane in questa tornata ... Moviola Lazio Udinese: l'episodio chiave del match Allo stadio Olimpico, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Udinese si aff ...All’Olimpico, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico, Lazio e Udinese si affrontano nel match ...