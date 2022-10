Moviola Inter Salernitana | l’episodio chiave del match

(Di domenica 16 ottobre 2022)arbitraledelvalido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Juan Luca Sacchi.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

SintesiSalernitana 0 - 0Fischio d'inizio - Ore ...... in casa dell'e sul campo dell'Atalanta) con un bilancio positivo nel complesso ma ... E' stato un derby teso , poco spettacolare ma senza grossi casi daquello di ieri che ha visto il ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Inter Salernitana L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Salernitana, valido per la 10ª gior ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio San Siro, Inter e Salernitana ...