Motomondiale | Marquez | ' 2° posto come una vittoria | vissuto il Gp come finale'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Phillip Island, 16 ott. -(Adnkronos) - Si è tuffato nell'abbraccio dei tifosi, rinfrancato da quel podio che certifica la sua rinascitapilota. Marcnon è ancora il vincente di un tempo, ma brucia le tappe di un recupero che pochi mesi fa era impensabile. A Phillip Island ha lottato e guidatoun tempo. Gli è mancato il guizzo vincente, ma è undiverso da quello visto negli ultimi due anni, condizionato da quattro operazioni all'omero del braccio destro, speranze frustrate, stop ripetuti. E' più motivato e convinto anche se distante, ma non troppo, da un pieno recupero. "Mi sono sentito bene per tutta la gara, ho gestito bene nelle prime fasi, dopo ho sofferto il consumo della gomma posteriore -sottolinea il pilota spagnolo della Honda-. Ho provato a vincere, ...

Rins perché concede (molto probabilmente) l'ultima vittoria nelalla Suzuki, pronta all'addio a fine stagione.perché si prende il primo podio dal rientro ad Aragon, dopo la ...Sul podio, al secondo posto, anche la Honda di Marc. La gara si è svolta in Australia all'... Qui si corre il GP d'Australia, 18esima prova (su 20) del(domenica 16 ottobre nella ...Phillip Island, 16 ott. - (Adnkronos) – Si è tuffato nell’abbraccio dei tifosi, rinfrancato da quel podio che certifica la sua rinascita come pilota. Marc Marquez non è ancora il vincente di un tempo, ...Phillip Island, 16 ott. -(Adnkronos) - Alex Rins vince il Gp d'Australia nella classe MotoGp e Francesco Bagnaia è il nuovo leader del mondiale, grazie ad un prezioso terzo posto. Lo spagnolo ...