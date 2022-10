Motomondiale | Gp Australia | Rins trionfa e Bagnaia 3° è il nuovo leader iridato

(Di domenica 16 ottobre 2022) Phillip Island, 16 ott. -(Adnkronos) - Alexvince il Gp d'nella classe MotoGp e Francescoè ildel mondiale, grazie ad un prezioso terzo posto. Lo spagnolo della Suzukidavanti al connazionale della Honda Marc Marquez e al portacolori della Ducati. Il colpo di scena alla classifica lo dà l'exFabio Quartararo: il francese della Yamaha dopo un primo spavento al terzo giro, scivola al 10° giro e si ritira vedendosi scavalcare dadi 14 punti. Quarto posto per Marco Bezzecchi che si lascia alle spalle altre 4 Ducati, quelle di Enea Bastianini, Luca Marini, dello spagnolo Jorge Martin (scattato dalla pole position) e del francese Johann Zarco. A completare la top ten lo ...

